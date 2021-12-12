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У Туреччині підтвердили перші випадки штаму "Омікрон"

Неділя, 12 грудня 2021, 13:27

Міністр охорони здоров'я країни Туреччини заявив, що у країні виявила перші випадки зараження варіантом коронавірусу "Омікрон".

Про це пише "Hurriyet", повідомляє "Європейська правда".

"Один із випадків виявлений у Стамбулі, а інші п'ять випадків – в Ізмірі", - сказав міністр Фахреттін Коджа.

Ізмір – третя за чисельністю населення провінція Туреччини.

За словами Коджі, у тих, хто заразився "Омікроном", були дуже легкі симптоми, і вони не потребували госпіталізації.

"Наші громадяни не мають хвилюватися. Ми спостерігаємо, що варіант "Омікрон" передається швидше, але викликає менш тяжкі випадки", - сказав міністр.

Він закликав людей і далі дотримуватись антивірусних заходів.

Після появи штаму "Омікрон" Туреччина негайно ввела заборону на поїздки для п'яти африканських країн, включаючи Ботсвану, Південну Африку, Мозамбік, Намібію та Зімбабве.

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Туреччина Коронавірус
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