В Турции подтвердили первые случаи штамма "Омикрон"

Министр здравоохранения страны Турции заявил, что в стране выявила первые случаи заражения вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет "Hurriyet", сообщает "Европейская правда".

"Один из случаев обнаружен в Стамбуле, а другие пять случаев - в Измире", - сказал министр Фахреттин Коджа.

Измир - третья по численности населения провинция Турции.

По словам Коджи, у тех, кто заразился "Омикроном", были очень легкие симптомы, и они не нуждались в госпитализации.

"Наши граждане не должны волноваться. Мы наблюдаем, что вариант "Омикрон" передается быстрее, но вызывает менее тяжелые случаи", - сказал министр.

Он призвал людей и дальше придерживаться антивирусных мер.

После появления штамма "Омикрон" Турция немедленно ввела запрет на поездки для пяти африканских стран, включая Ботсвану, Южную Африку, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Ранее Коджа в очередной раз призвал население пройти вакцинацию от коронавируса, предупредив, что дезинформация распространяется противниками вакцинации.