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Укр / Рус

У Кремлі заявили, що Байден і Путін проведуть ще одну розмову щодо України

Неділя, 12 грудня 2021, 17:47

Президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін можуть провести ще одну відеоконференцію у зв'язку із ситуацією навколо України.

Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ТАСС.

Пєсков нагадав, що Путін і Байден під час розмови 7 грудня домовилися призначити довірених представників, які вже продовжать предметні переговори про ситуацію навколо України.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

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Росія Байден Путін
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