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Укр / Рус
Укр / Рус

В Кремле заявили, что Байден и Путин проведут еще один разговор по Украине

Воскресенье, 12 декабря 2021, 17:47

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести еще одну видеоконференцию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Песков напомнил, что Путин и Байден договорились назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о ситуации вокруг Украины.

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - сказал Песков.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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Россия Байден Путин
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