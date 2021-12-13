У Литві обговорять відставку двох міністрів через триваючий транзит від "Білоруськалію"

У понеділок у Литві обговорять заяви про відставку глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса та міністра комунікацій та транспорту Марюса Скуодіса через те, що Литва досі продовжує транзит продукції підсанкційного "Білоруськалію".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

13 грудня відставку міністрів обговорять прем’єрка Інгріда Шимоніте і президент Гітанас Науседа.

Ландсбергіс передав свою заяву про відставку прем’єру 10 грудня, Скуодіс - за день до того.

Глава МЗС пояснив, що бачить необхідність іти у відставку через те, що продовження транзиту білоруських вантажів шкодить репутації литовського уряду. Міністр транспорту теж заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за триваючий транзит.

Минулої середи почали діяти санкції США, що поширюються на "Білоруськалій", але транзит продукції білоруського виробника через Литву не зупинили.

В уряді заявили, що збираються розірвати договір між Lietuvos gelezinkeliai та "Білоруськалієм", але що санкції США напряму не поширюються на транзит добрив через Литву.

У литовській залізниці повідомили, що отримали від "Білоруськалію" передплату, яка покриває транспортування у грудні й частково січні, та що в уряді знали про це.