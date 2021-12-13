В Литве обсудят отставку двух министров из-за продолжающегося транзита от "Беларуськалия"

В понедельник в Литве обсудят заявления об отставке главы МИД Габриелюса Ландсбергиса и министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса из-за того, что Литва до сих пор продолжает транзит продукции подсанкционного "Беларуськалия".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

13 декабря отставку министров обсудят премьер Ингрида Шимоните и президент Гитанас Науседа.

Ландсбергис передал свое заявление об отставке премьеру 10 декабря, Скуодис – днем ​​ранее.

Глава МИД объяснил, что видит необходимость уйти в отставку из-за того, что продолжение транзита белорусских грузов вредит репутации литовского правительства. Министр транспорта тоже заявил, что готов взять на себя ответственность за продолжающийся транзит.

В прошлую среду начали действовать санкции США, распространяющиеся на "Беларуськалий", но транзит продукции белорусского производителя через Литву не остановили.

В правительстве заявили, что собираются расторгнуть договор между Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалием", но что санкции США напрямую не распространяются на транзит удобрений через Литву.

В литовской железной дороге сообщили, что получили от "Беларуськалия" предоплату, которая покрывает транспортировку в декабре и частично январе, и что в правительстве знали об этом.