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Столтенберг хоче керувати центробанком Норвегії після завершення повноважень у НАТО

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:54

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг є серед претендентів на посаду наступного голови центрального банку Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Міністерство фінансів зв'язалося зі мною в листопаді і запитало, чи не розглядатиму я можливість претендувати на цю посаду. Зараз я це зробив, і це робота, яка мене дуже мотивує", - сказав Столтенберг.

За його словами, хоча вакансія відкрита з 1 березня, Столтенберг спочатку повинен буде відслужити свій термін в НАТО, який триватиме до кінця вересня 2022 року.

Столтенберг, економіст за освітою, був прем’єр-міністром Норвегії з 2000 по 2001 і з 2005 по 2013 роки, перш ніж наступного року стати генсеком НАТО. Він також обіймав посаду міністра фінансів.

Заступник голови Norges Bank Іда Волден Баче, яку багато економістів бачать як провідного претендента, також увійшла до списку 22 чоловіків і жінок, які претендують на найвищу посаду.

Успішний кандидат відповідатиме за встановлення процентних ставок, а також наглядатиме за потужним суверенним фондом Норвегії, найбільшим у світі з активами в 1,4 трильйона доларів.

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Столтенберг
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