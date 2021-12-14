Столтенберг хочет управлять центробанком Норвегии после завершения полномочий в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является одним из претендентов на должность следующего главы центрального банка Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Министерство финансов связалось со мной в ноябре и спросило, не буду ли я рассматривать возможность претендовать на эту должность. Сейчас я это сделал, и это работа, которая меня очень мотивирует", - сказал Столтенберг.

По его словам, хотя вакансия открыта с 1 марта, Столтенберг сначала должен будет отслужить свой срок в НАТО, который продлится до конца сентября 2022 года.

Столтенберг, экономист по образованию, был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 и с 2005 по 2013 годы, прежде чем в следующем году стать генсеком НАТО. Он также занимал должность министра финансов.

Заместитель председателя Norges Bank Ида Волден Баче, которую многие экономисты видят как ведущего претендента, также вошла в список 22 мужчин и женщин, претендующих на высшую должность.

Успешный кандидат будет отвечать за установление процентных ставок, а также будет наблюдать за мощным суверенным фондом Норвегии, крупнейшим в мире с активами в 1,4 триллиона долларов.

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