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ЄС планує припинити фінансування нових нафто- та газопроводів у майбутньому

Середа, 15 грудня 2021, 13:24

Європейський Союз планує припинити фінансування нових нафто- та газопроводів у майбутньому, оскільки він переключає свою увагу на просування  менш шкідливих для клімату джерел енергії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке агентство DPA.

У середу вранці учасники переговорів із країн-членів ЄС та Європейського парламенту погодили зміну регламенту TEN-E, що регулює розширення транскордонних енергетичних мереж.

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Оновлений регламент встановлює нові пріоритети у виробництві енергії для досягнення кліматичних цілей ЄС. Мета - просування електричних мереж та ліній до прибережних вітряних електростанцій та екологічно чистих джерел енергії, таких як водень.

Нові проєкти, що використовують виключно викопну нафту або природний газ, можуть більше не отримувати підтримку ЄС у майбутньому.

Фінансування має надаватися через так звані проєкти, що становлять спільний інтерес (PCI), які можуть бути схвалені швидше та підтримуватися грошима ЄС.

Європейська комісія представила новий список PCI у листопаді. Тим не менш, він, як і раніше, включає газові проєкти, які були частиною попереднього списку. Серед них - газопроводи, вже заплановані для Мальти або Кіпру, що викликали критику з боку екологічних організацій.

Ці рішення ще має схвалити Рада ЄС та Європейський парламент, що вважається формальністю.

Раніше повідомлялося, що в Єврокомісії хочуть покінчити з практикою довгострокових контрактів на імпорт природного газу в рамках "зеленого переходу", що є невдачею для Росії.

ЄС прагне скоротити свої викиди як мінімум на 55% до 2030 року порівняно з 1990 роком та прагне стати кліматично нейтральним до 2050 року.

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