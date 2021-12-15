ЕС планирует прекратить финансирование новых нефте- и газопроводов в будущем

Европейский Союз планирует прекратить финансирование новых нефте- и газопроводов в будущем, поскольку он переключает свое внимание на продвижение менее вредных для климата источников энергии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет германское агентство DPA.

В среду утром участники переговоров из стран-членов ЕС и Европейского парламента согласовали изменение регламента TEN-E, регулирующего расширение трансграничных энергетических сетей.

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Обновленный регламент устанавливает новые приоритеты в производстве энергии для достижения климатических целей ЕС. Цель - продвижение электрических сетей и линий к прибрежным ветряным электростанциям и экологически чистым источникам энергии, таким как водород.

Новые проекты, использующие исключительно ископаемую нефть или природный газ, могут больше не получать поддержки ЕС в будущем.

Финансирование должно предоставляться посредством так называемых проектов, представляющих общий интерес (PCI), которые могут быть одобрены быстрее и поддерживаться деньгами ЕС.

Европейская комиссия представила новый список PCI в ноябре. Тем не менее, он по-прежнему включает газовые проекты, являющиеся частью предыдущего списка. Среди них – газопроводы, уже запланированные для Мальты или Кипра, вызвавшие критику со стороны экологических организаций.

Эти решения еще предстоит одобрить Совету ЕС и Европейскому парламенту, но это считается формальностью.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии хотят покончить с практикой долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках "зеленого перехода", являющегося неудачей для России.

ЕС стремится сократить выбросы как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и стремится стать климатически нейтральным к 2050 году.

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