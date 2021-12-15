Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Єврокомісія: штам "Омікрон" може стати домінуючим в ЄС до середини січня

Середа, 15 грудня 2021, 13:50

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

"Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте також
Італія через "Омікрон" вимагатиме тест для в’їзду навіть від вакцинованих мандрівників з ЄС

Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.

За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму.

У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що "Омікрон" поширюється "зі швидкістю, якої ми ніколи не бачили з іншими варіантами" і країнам варто вжити заходів, щоб уникнути перевантаження медичної системи.

Як повідомлялося раніше, 15 грудня перші випадки зараження штамом "Омікрон" підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн блоку, де відомо про випадки зараження.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок зараження "Омікроном". 

Загалом відомо вже про 2127 випадків. Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Єврокомісія
powered by lun.ua

Статті

Не лише НАТО: як Україні поглибити безпекову співпрацю з ЄС

На яку безпекову допомогу ЄС може розраховувати Україна? І чи може тут стати у пригоді формат "Східного партнерства"?
15 грудня 2021 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Безпека важливіша за торгівлю: як змінилися зовнішньополітичні пріоритети українців

Українці не бачать альтернативи європейському курсу. Проте за 2021 рік зросла підтримка членства у НАТО, тоді як у ЄС – незначно просіла.
14 грудня 2021 — Центр "Нова Європа"

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму