Італія через "Омікрон" вимагатиме тест для в’їзду навіть від вакцинованих мандрівників з ЄС

Італія через ризики, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", посилила правила в’їзду в країну, у тому числі з території Євросоюзу та для вакцинованих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Мандрівники з країн ЄС, тепер і вакциновані, повинні будуть в’їздити з негативним тестом (антиген - не давніший 24 годин до в’їзду, ПЛР - не давніший 48 годин). Така ж вимога поширюється на італійців, які подорожували за кордон.

Нещеплені, крім того, повинні будуть після прибуття відбути п'ятиденну самоізоляцію.

Для невакцинованих мандрівників з третіх країн - у тому числі італійців, які повертаються додому, - вимагатимуть 10-денну самоізоляцію. Вакциновані від коронавірусу повинні надати для в’їзду негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до в’їзду, або антиген-тест, зроблений не більше доби тому.

Єврокомісарка Вера Юрова вже критично відреагувала на такі обмеження, але міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца вважає, що у поточній ситуації це виправдано. В самій Італії наразі відомо про 27 випадків зараження штамом "Омікрон".

Як випливає з цих даних, для українців, які щеплені однією із затверджених у ЄС вакцин, останні оновлення не змінюють умови в’їзду - негативний тест та заповнення спеціальної форми вимагали і раніше.

Втім, для нещеплених це означає збільшення терміну самоізоляції до 10 днів.

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