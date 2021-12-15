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Сенат США схвалив оборонний бюджет з $300 млн для України 

Середа, 15 грудня 2021, 19:46

Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $770 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Axios.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на загальну суму $770 млрд на підпис президента Байдена після кількох тижнів затримки. 

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Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. Він приймається Конгресом на двопартійній основі щороку протягом останніх шести десятиліть.

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.

Загалом проєкт закону передбачає 770 мільярдів доларів на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.

Він також передбачає 4 мільярди доларів для Європейської оборонної ініціативи та 150 мільйонів доларів для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

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