Нідерландська принцеса відсвяткувала 18-річчя з гостями всупереч COVID-обмеженням

Королівська сім'я Нідерландів висловила жаль після того, як стало відомо, що принцеса Амалія відсвяткувала своє 18-річчя з гостями у порушення корона вірусних обмежень.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Принцеса Амалія, яка у майбутньому стане королевою, минулого тижня, як повідомляється, запросила 21 людину на святкування свого 18-річчя.

Король Нідерландів Віллем-Александр, його донька принцеса Амалія та дружина королева Максима

Згідно з чинними обмеженнями, жителі Нідерландів можуть приймати у своїх домівках максимум чотирьох гостей віком від 13 років.

"Сім’я намагалася відповідально ставитися до правил під час цього зібрання на свіжому повітрі та дотримуючись запобіжних заходів, включаючи тести та соціальне дистанціювання. Король повідомив мені, що, поміркувавши, було негарною ідеєю організовувати зібрання", - написав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у листі до парламенту.

Королівське зібрання відбулося в суботу в парку, що прилягає до королівського палацу, і гості повинні були зробити щеплення, пройти тест на Covid і дотримуватися соціального дистанціювання.

У листі Рютте не вказано, скільки людей відвідало свято, але місцеві ЗМІ цитують уряд, що було надіслано 21 запрошення.

Принцеса Амалія відсвяткувала своє 18-річчя 7 грудня і завдяки досягненню повноліття була включена до Державної ради Нідерландів, вищого дорадчого органу уряду.

У жовтні минулого року члени королівської сім'ї були змушені скоротити відпустку в Греції через резонанс, коли Нідерланди ввели частковий карантин.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.