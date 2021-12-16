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Нидерландская принцесса отпраздновала 18-летие с гостями вопреки ковидным ограничениям

Четверг, 16 декабря 2021, 10:58

Королевская семья Нидерландов выразила сожаление после того, как стало известно, что принцесса Амалия отметила свое 18-летие с гостями в нарушении коронавирусных ограничений.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Принцесса Амалия, которая в будущем станет королевой, на прошлой неделе, как сообщается, пригласила 21 человека на празднование своего 18-летия.

 
Король Нидерландов Виллем-Александр, его дочь принцесса Амалия и жена королева Максима

Согласно действующим ограничениям, жители Нидерландов могут принимать в своих домах максимум четырех гостей в возрасте от 13 лет.

"Семья пыталась ответственно относиться к правилам во время этого собрания на свежем воздухе и соблюдая меры предосторожности, включая тесты и социальное дистанцирование. Король сообщил мне, что все же было нехорошей идеей организовывать собрание", - написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в письме в парламент.

Королевское собрание состоялось в субботу в парке, прилегающем к королевскому дворцу, и гости должны были привиться, пройти тест на коронавирус и соблюдать социальное дистанцирование.

В письме Рютте не указано, сколько людей посетило праздник, но местные СМИ цитируют правительство, что было отправлено 21 приглашение.

Принцесса Амалия отпраздновала свое 18-летие 7 декабря и благодаря достижению совершеннолетия была включена в Государственный совет Нидерландов, высший совещательный орган правительства.

В октябре прошлого года члены королевской семьи были вынуждены сократить отпуск в Греции из-за резонанса, когда Нидерланды ввели частичный карантин.

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