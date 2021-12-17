Польща наразилась на конфлікт зі США новим законом про медіа

Парламент Польщі прийняв у п’ятницю законопроєкт про ЗМІ, який, за словами критиків, має на меті змусити замовкнути критичний до уряду телеканал TVN24.

Як повідоляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

Критики кажуть, що ухвалений закон вплине на здатність мовити новинного каналу TVN24, який належить американській медіа-компанії Discovery Inc, оскільки він посилює правила щодо іноземної власності ЗМІ в Польщі.

Депутати не планували голосувати за законопроєкт, але після скликання комітету в короткий термін для обговорення питання він опинився в порядку денному і був проголосований за лічені хвилини.

Прийняття законопроєкту з шаленою швидкістю перед різдвяними святами є успіхом для правлячої націоналістичної партії "Право та справедливість" (PiS), оскільки виникало питання щодо того, чи зможе вона зібрати достатньо голосів для ухвалення спірного закону.

Тепер законопроєкт має підписати президент Анджей Дуда. Він раніше натякав, що може скористатись правом вето.

Повірений у справах США у Варшаві закликав Дуду "захистити свободу слова та бізнесу".

"Сполучені Штати надзвичайно розчаровані сьогоднішнім ухваленням законопроєкту про медіа", – написав Бікс Аліу у Twitter.

Опозиційні депутати заявили, що скликання комітету було незаконним і порушило демократичні стандарти. Вони заявили, що членам комітету було повідомлено, аби вони прийшли на засідання за 24 хвилини до нього. Згідно з правилами, вони повинні бути повідомлені за три дні до цього.

Правління TVN Grupa Discovery назвало голосування "безпрецедентною атакою на вільні медіа" і заявило, що компанія "налаштована захистити свої інвестиції в Польщі".

Материнська компанія Discovery опублікувала окрему заяву, в якій стверджує, що голосування у парламенті "повинне насторожити будь-який бізнес, що інвестує в Польщу", і закликала Дуду накласти вето на закон.

PiS стверджує, що законопроєкт спрямований на те, щоб зупинити вплив на польські ЗМІ таких країн як Росія чи Китай.

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