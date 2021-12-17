Польше грозит конфликт с США из-за нового закона о медиа

Парламент Польши принял в пятницу законопроект о СМИ, который, по словам критиков, призван заставить замолчать критический к правительству телеканал TVN24.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

Критики говорят, что принятый закон повлияет на способность вещать новостного канала TVN24, принадлежащего американской медиа-компании Discovery Inc, поскольку он ужесточает правила по иностранной собственности СМИ в Польше.

Депутаты не планировали голосовать за законопроект, но после созыва комитета в короткие сроки для обсуждения вопроса он оказался в повестке дня и был проголосован за считанные минуты.

Принятие законопроекта с бешеной скоростью перед рождественскими праздниками является успехом для правящей националистической партии "Право и справедливость" (PiS), поскольку возникал вопрос о том, сможет ли она собрать достаточно голосов для принятия спорного закона.

Теперь законопроект должен подписать президент Анджей Дуда. Он раньше намекал, что может воспользоваться правом вето.

Поверенный в делах США в Варшаве призвал Дуду "защитить свободу слова и бизнеса".

"Соединенные Штаты очень разочарованы сегодняшним принятием законопроекта о медиа", – написал Бикс Алиу в Twitter.

Оппозиционные депутаты заявили, что созыв комитета был незаконным и нарушил демократические стандарты. Они заявили, что членам комитета было поставлено в известность, чтобы они пришли на заседание за 24 минуты до него. Согласно правилам, они должны быть уведомлены за три дня до этого.

Правление TVN Grupa Discovery назвало голосование "беспрецедентной атакой на свободные медиа" и заявило, что компания "настроена защитить свои инвестиции в Польше".

Материнская компания Discovery опубликовала отдельное заявление, в котором утверждает, что голосование в парламенте "должно насторожить любой инвестирующий в Польшу бизнес" и призвала Дуду наложить вето на закон.

PiS утверждает, что законопроект направлен на то, чтобы остановить влияние на польские СМИ таких стран как Россия или Китай.