США розкритикували скасування реформ процедури призначення до ЦВК Грузії

У посольстві США негативно оцінили зміни до процедур призначення голови та інших членів Центральної виборчої комісії Грузії, які в п’ятницю схвалив парламент.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у відповідній заяві посольства та матеріалі "Новости-Грузия".

У п’ятницю 17 грудня парламент Грузії у фінальному третьому читанні підтримав ініціативу правлячої "Грузинської мрії" про спрощення порядку обрання голови і членів ЦВК. Тепер для затвердження на цих ключових посадах достатньо простої більшості під час другого голосування у законодавчому органі.

"Квапливе рішення парламенту згорнути нещодавні реформи у процедурах призначення членів ЦВК підриває зусилля, погоджені правлячою партією та опозицією, обирати посадовців на ці критично важливі посади через процес багатопартійного консенсусу. Це ще один непотрібний крок від зобов’язань правлячої партії перед громадянами Грузії та міжнародною спільнотою для виконання давніх рекомендацій БДІПЛ і роботи у партнерстві з опозиційними партіями, щоб посилити виборчу систему Грузії та демократичні інституції", - зазначає посольство.

США наголосили, що для того, щоб люди довіряли результатам виборів, потрібна довіра до професіоналізму та незалежності членів ЦВК, і саме це мала забезпечити погоджена процедура обрання членів.

"Закликаємо усі партії у парламенті, громадянське суспільство та президента разом працювати над досягненням багатостороннього консенсусу щодо найбільш кваліфікованих, незалежних і неупереджених кандидатів на посади у ЦВК, які стануть вакантними в лютому", - додає посольство.

У "Грузинській мрії" на критику відповіли, що не погоджуються з нею. "Я вважаю, що це неправильна оцінка, і проєкт, який ми ініціювали та схвалили, безальтернативний - тому що країні потрібна працююча ЦВК", - заявив лідер правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

За правилами в "угоді Шарля Мішеля" від 19 квітня, на яку погодилися "Грузинська мрія" та опозиція, для затвердження голови ЦВК на повний 5-річний термін була потрібна підтримка двох третин депутатів парламенту, і далі - три п’яті голосів. Якщо такої кількості голосів не зібрали, можливо було призначити голову ЦВК простою більшістю голосів, але тільки на 6 місяців.

У серпні "Грузинська мрія" в односторонньому порядку вийшла з угоди, але обіцяла довести реформи до кінця.

Наразі ЦВК очолює Георгія Каландарішвілі. У серпні його призначили за новими правилами на пів року - тому що кандидатура не отримала підтримку опозиції.