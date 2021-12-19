США раскритиковали отмену реформ процедуры назначения в ЦИК Грузии

В посольстве США негативно оценили изменения в процедуры назначения председателя и других членов Центральной избирательной комиссии Грузии, которые в пятницу принял парламент, фактически отменив предыдущую реформу.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства и материале "Новости-Грузия".

В пятницу 17 декабря парламент Грузии в финальном третьем чтении поддержал инициативу правящей "Грузинской мечты" об упрощении порядка избрания главы и членов ЦИК. Теперь для утверждения на этих ключевых должностях достаточно простого большинства во время второго голосования в законодательном органе.

"Поспешное решение парламента свернуть недавние реформы в процедурах назначения членов ЦИК подрывает усилия, согласованные правящей партией и оппозицией, для избирания должностных лиц на эти критически важные должности путем многопартийного консенсуса. Это еще один ненужный шаг от обязательств правящей партии перед гражданами Грузии и международным сообществом для выполнения давних рекомендаций БДИПЧ и работы в партнерстве с оппозиционными партиями, чтобы усилить избирательную систему Грузии и демократические учреждения", - отмечает посольство.

США подчеркнули, что для того, чтобы люди доверяли результатам выборов, нужно доверие к профессионализму и независимости членов ЦИК, и именно это должна была обеспечить согласованная процедура избрания членов.

"Призываем все партии в парламенте, гражданское общество и президента вместе работать над достижением многостороннего консенсуса по поводу наиболее квалифицированных, независимых и беспристрастных кандидатов на должности в ЦИК, которые станут вакантными в феврале", - добавляет посольство.

В "Грузинской мечте" на критику ответили, что не согласны с ней. "Я считаю, что это неправильная оценка, и проект, который мы инициировали и одобрили, безальтернативный – потому что стране нужна работающая ЦИК", – заявил лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

По правилам в "соглашении Шарля Мишеля" от 19 апреля, на которое согласились "Грузинская мечта" и оппозиция, для утверждения главы ЦИК на полный 5-летний срок требовалась поддержка двух третей депутатов парламента, и далее - три пятых голосов. Если такое количество голосов не собрали, возможно было назначить главу ЦИК простым большинством голосов, но только на 6 месяцев.

В августе "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения, но обещала довести реформы до конца.

В настоящее время ЦИК возглавляет Георгия Каландаришвили. В августе его назначили по новым правилам на полгода – потому что кандидатура не получила поддержку оппозиции.