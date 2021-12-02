Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Колишній канцлер Австрії Курц йде з політики на тлі корупційного розслідування

Четвер, 2 грудня 2021, 13:16

Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц, який подав у відставку на тлі корупційного розслідування, оголосив, що іде з політки. 

Із заявою він виступив у четвер вдень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

35-річний Курц, який досі є лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), обіймав посаду канцлера з 2017 по 2019 рік, а потім -  з 2020 по 2021 рік. Він подав у відставку на початку цього року, коли потрапив у корупційний скандал. 

Курц став батьком минулого місяця і сказав, що це стало причиною його рішення.  

Оголошуючи про відставку з поста лідера партії, Курц зазначив, що останні кілька місяців для нього були "захистом від звинувачень і судових розглядів, а не змаганням за кращі ідеї". За його словами, це нормально в політиці, але особисто для нього це стало "дуже виснажливою".

"Я приймав неправильні рішення. Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками, з усім, що за ними йде. І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу довести в суді, що звинувачення проти мене є неправдивими", - заявив Курц у четвер.

У жовтні Курца змінив на посаді канцлера глава МЗС Александр Шалленберг. 

Австрійські ЗМІ повідомляють, що ймовірним наступником Курца на посту лідера партії є міністр внутрішніх справ Карл Негаммер.  Ймовірно, саме він стане наступним канцлером, а Шалленберг повернеться до Міністерства закордонних справ. 

У п’ятницю відбудеться засідання керівництва партії з цього питання.

Читайте більше на цю тему: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
powered by lun.ua

Статті

Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США

Республіканці блокують ухвалення оборонного бюджету США, вимагаючи включити в нього нові санкції проти "Північного потоку-2".
2 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора

Лукашенко знає: зраджувати його особисто у разі, якщо він виконає не все обіцяне, Путін не буде. Зрештою, місця в Росії багато, і не лише в Ростові.
2 грудня 2021 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Країна без олігархів: як Польщі вдалося уникнути союзу великого бізнесу та влади

Особливості польської приватизації не дозволили з'явитися потужним олігархам, як це було у сусідніх країнах. Як це вдалося і чи не має цей шлях своїх недоліків?
1 грудня 2021 — Стефан Сенковський, Мацей Балтовський, "Нова Польща"