Канцлер Австрії пішов у відставку через корупційний скандал

Себастьян Курц, очільник уряду Австрії з 2017 року, у суботу ввечері оголосив про свою відставку з поста федерального канцлера.

Про це він заявив у терміново призначеному телевізійному зверненні, повідомляє Європейська правда.

Курц визнав що йде на цей крок через скандал, що набув розголосу у останні дні. Він вкотре відкинув звинувачення у свій бік, але заявив, що вирішив все одно піти з посади.

Ця відставка стала результатом тиску на Курца з боку партнерів по коаліції.

Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції, в п'ятницю провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку. У разі, якби канцлер не погодився піди з посади добровільно, "Зелені" планували подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту у вівторок.

У результати сторони досягли компромісу. Курц облишає посаду, коаліція зберігається і подає на посаду нового канцлера кандидатуру позапартійного політика Александра Шалленберга, який нині очолював МЗС Австрії. Сам Курц лишається очільником партії.

Нагадаємо, прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.