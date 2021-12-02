Україна, Литва та Польща закликали посилити санкції проти Росії

Президенти України, Литви та Польщі закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії через її триваючу агресію і закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві трьох президентів з нагоди 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Польщею і Литвою.

"Президенти висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб", - йдеться у заяві.

Сторони підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

Три країни також підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проєктом "Північний потік – 2", який є викликом для безпеки європейського регіону.

"Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент", - йдеться у заяві.

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