Украина, Литва и Польша призвали ужесточить санкции против России

Президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против России из-за ее продолжающейся агрессии и призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении трех президентов по случаю 30-летия признания восстановления независимости Украины Польшей и Литвой.

"Президенты выразили особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом", - говорится в заявлении.

Стороны подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды.

Три страны также подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона.

"Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", – говорится в заявлении.

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