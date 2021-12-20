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Міноборони Бельгії зазнало кібератаки

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:39

Міністерство оборони Бельгії підтвердило в понеділок, що воно зазнало кібератаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Хакери скористалися вразливістю програмного забезпечення під назвою Log4j, що було виявлено раніше в грудні, повідомив представник міністерства місцевим ЗМІ. Міністерство дізналося про атаку минулого четверга.

Протягом останнього тижня співробітники служби кібербезпеки по всьому світу поспішили виправити вразливість Log4j. Збій вплинув на довгий список фірм, що займаються програмним забезпеченням, включаючи Amazon і Microsoft.

Минулого тижня дослідники попередили, що підтримані державою хакерські групи, включаючи ті, які мають зв’язки з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Туреччиною, почали використовувати вразливість для злому мереж суперників.

Прессекретар міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер сказала, що "команди міністерства наполегливо працювали в останні дні, щоб захистити мережі", додавши, що уряд продовжить інвестувати в кібербезпеку.

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Бельгія кібербезпека
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