Минобороны Бельгии подверглось кибератакам

Министерство обороны Бельгии подтвердило в понедельник, что оно подверглось кибератаке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Хакеры воспользовались уязвимостью программного обеспечения под названием Log4j, обнаруженной ранее в декабре, сообщил представитель министерства местным СМИ. Министерство узнало об атаке в прошлый четверг.

В последнюю неделю сотрудники службы кибербезопасности по всему миру поспешили исправить уязвимость Log4j. Сбой оказал влияние на длинный список фирм, занимающихся программным обеспечением, включая Amazon и Microsoft.

На прошлой неделе исследователи предупредили, что поддержанные хакерские группы, включая те, которые имеют связи с Китаем, Ираном, Северной Кореей и Турцией, начали использовать уязвимость для взлома сетей соперников.

Пресс-секретарь министра обороны Бельгии Людивин Дедондер сказала, что "команды министерства упорно работали в последние дни, чтобы защитить сети", добавив, что правительство продолжит инвестировать в кибербезопасность.