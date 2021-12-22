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У Болгарії не хочуть розміщувати у себе додаткові сили НАТО - "щоб не збільшувати напругу"

Середа, 22 грудня 2021, 10:38

Міністр оборони Болгарії Стефан Янєв заявив, що вважає недоцільним розгортання додаткових сил НАТО на території Болгарії, тому що це може тільки додати до напруги у регіоні.

Як повідомляє "Балканський оглядач", про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що зростання військового потенціалу Росії та її активність на східному флангу НАТО потрібно брати до уваги та реагувати на них з єдиним підходом, але без зайвої ескалації напруги.

"Зараз у НАТО обговорюються різні варіанти реагування, включно із розміщенням додаткових військ у Болгарії та Румунії… Моя позиція полягає у тому, що така дискусія і підхід можуть призвести до небажаного зростання напруги у регіоні. На даному етапі немає підстав розглядати ці процеси як пряму загрозу для Альянсу та зони безпеки. І тому я не вважаю, що є необхідні обставини, щоб виправдати рішення, пов’язане з розміщенням додаткових військ на нашій території. Це не буде ні в інтересах союзників, ні в національних інтересах Болгарії",  - заявив Янєв.

Він додав, що при цьому, "враховуючи динаміку безпекового середовища, болгарська держава готова нарощувати потенціал власних національних сил на своїй території в контексті можливостей стримування та оборони Альянсу" та для реагування на появу "будь-якого типу загрози, незалежно від напрямку, з якого вона виникає".

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Болгарія Альянс Росія
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