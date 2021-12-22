В Болгарии не хотят размещать у себя дополнительные силы НАТО – "чтобы не увеличивать напряжение"

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что считает нецелесообразным развертывание дополнительных сил НАТО на территории Болгарии, потому что это может только прибавить к напряжению в регионе.

Как сообщает "Балканський оглядач", об этом он заявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что рост военного потенциала России и ее активность на восточном фланге НАТО следует учитывать и реагировать на них с единым подходом, но без лишней эскалации напряжения.

"Сейчас в НАТО обсуждаются различные варианты реагирования, включая размещение дополнительных войск в Болгарии и Румынии… Моя позиция заключается в том, что такая дискуссия и подход могут привести к нежелательному росту напряжения в регионе. На данном этапе нет оснований рассматривать эти процессы как прямую угрозу для Альянса и зоны безопасности. И поэтому я не считаю, что есть необходимые обстоятельства, чтобы оправдать решение, связанное с размещением дополнительных войск на нашей территории. Это не будет ни в интересах союзников, ни в национальных интересах Болгарии", - заявил Янев.

Он добавил, что при этом, "учитывая динамику среды безопасности, болгарское государство готово наращивать потенциал собственных национальных сил на своей территории в контексте возможностей сдерживания и обороны Альянса" и для реагирования на появление "любого типа угрозы, независимо от направления, с которого она возникает".

Читайте также: Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.