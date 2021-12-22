Приготуватися Україні: як Євросоюз хоче діджиталізувати митницю

До 2025 року в Європейському Союзі планують реалізувати нову систему електронної митниці.

Про те, як це буде відбуватися і навіщо Україні слідкувати за цим процесом, читайте в колонці міжнародного експерта з митних питань Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) Вітяніса Алішаускаса Як ЄС впроваджує "е-Митницю" і що тут треба врахувати Україні.

Експерт пише, що в ЄС переглядають роль митних органів. Їм відводять провідну роль у ланцюжку постачання, а також у його моніторингу та управлінні міжнародною торгівлею.

Це робить митницю не лише "збирачем митних платежів", а й каталізатором конкурентоспроможності країн та компаній.

Такий перегляд ролі став можливим (і, по суті, був спровокований) розвитком IT.

Основними цілями Ініціативи електронної митниці, зазначає Алішаускас, є підвищення ефективності та дієвості митних процедур і процесів за рахунок їх спрощення чи іншим чином, а одночасно – забезпечення функціонально сумісних митних систем, доступних для економічних операторів на всій території ЄС.

Реалізувати нову систему планують у три етапи до кінця 2025 року.

Ініціатива електронної митниці ЄС базується на комюніке Європейської комісії з е-Уряду та резолюції Ради Європи про безпаперове середовище для митниці та торгівлі.

Також держави-учасниці ЄС прийняли Рішення про електронну митницю, Митний кодекс ЄС та його Робочу програму.

Ці документи, підкреслює експерт, забезпечують міцну правову основу цієї ініціативи.

Схваливши їх, держави-учасниці ЄС взяли на себе зобов'язання щодо досягнення цілей Ініціативи електронної митниці.

Додаток до Робочої програми містить перелік із 17 електронних систем, які мають бути розроблені або державами-учасницями самостійно, або державами-учасницями у співпраці з Європейською комісією.

Окрім того, в ЄС існує багаторічний стратегічний план митниці (multi-annual strategic plan for customs, MASP-C) – плановий документ, який охоплює всі митні проєкти, пов'язані з IT.

Він, з одного боку, є основою для згаданого переліку із 17 систем та встановлює рамки для розвитку електронних митних систем. З іншого боку, є "гнучким планом" реалізації Робочої програми Митного кодексу ЄС.

За словами Вітяніса Алішаускаса, формально Україна не зобов'язана впроваджувати ті самі системи, що й країни ЄС. Однак якщо у її планах – вступ до Євросоюзу, то перед початком відповідних переговорів це питання обов'язково постане.

Детальніше - в колонці Вітяніса Алішаускаса Як ЄС впроваджує "е-Митницю" і що тут треба врахувати Україні.