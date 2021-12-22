Приготовиться Украине: как Евросоюз хочет диджитализировать таможню

До 2025 года в Европейском Союзе планируют реализовать новую систему электронной таможни.

О том, как это будет происходить и зачем Украине следить за процессом, читайте в колонке международного эксперта по таможенным вопросам Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) Витяниса Алишаускаса Как ЕС внедряет "е-Таможню" и что здесь следует учесть Украине.

Эксперт пишет, что в ЕС пересматривают роль таможенных органов. Им отводят ведущую роль в цепочке поставок, а также в их мониторинге и управлении международной торговлей.

Это делает таможню не только "собирателем таможенных платежей", но и катализатором конкурентоспособности стран и компаний.

Такой пересмотр роли стал возможен (и, по сути, спровоцирован) развитием IT.

Основными целями Инициативы электронной таможни, отмечает Алишаускас, является повышение эффективности и действенности таможенных процедур и процессов за счет их упрощения или иным образом, а одновременно обеспечение функционально совместимых таможенных систем, доступных для экономических операторов на всей территории ЕС.

Реализовать новую систему планируется в три этапа до конца 2025 года.

Инициатива электронной таможни ЕС базируется на коммюнике Европейской комиссии по е-Правительству и резолюции Совета Европы о безбумажной среде для таможни и торговли.

Также государства-участники ЕС приняли Решение об электронной таможне, Таможенном кодексе ЕС и его Рабочей программе.

Эти документы, подчеркивает эксперт, обеспечивают крепкую правовую основу инициативы.

Приняв их, государства-участники ЕС взяли на себя обязательство по достижению целей Инициативы электронной таможни.

Приложение к Рабочей программе содержит список из 17 электронных систем, которые должны быть разработаны либо государствами-участниками самостоятельно, либо государствами-участниками в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Кроме того, в ЕС существует многолетний стратегический план таможни (MASP-C) – плановый документ, охватывающий все таможенные проекты, связанные с IT.

Он, с одной стороны, является основой для упомянутого перечня из 17 систем и устанавливает рамки для развития электронных таможенных систем. С другой стороны, он является "скользящим планом" реализации Рабочей программы Таможенного кодекса ЕС.

По словам Витяниса Алишаускаса, формально Украина не обязана внедрять те же системы, что и страны ЕС. Однако если в ее планах – вступление в Евросоюз, то перед началом переговоров этот вопрос обязательно возникнет..

Подробнее - в колонке Витяниса Алишаускаса Как ЕС внедряет "е-Таможню" и что здесь следует учесть Украине.