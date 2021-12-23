Хорватія запропонує до 26 000 євро за повернення експатам, які захочуть почати бізнес

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив, що хорвати, які вирішать повернутися з інших країн ЄС і почати власний бізнес вдома, отримають гранти до 200 000 кун (26 000 євро) в рамках нової схеми "Я обираю Хорватію".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За останні сім років близько 350 000 людей, в основному молодих та багато з них з дітьми, залишили Хорватію, оскільки для них відкрився ринок праці в інших країнах ЄС. Населення скоротилося до 3,8 мільйона в порівнянні з 4,5 мільйона 30 років тому.

Нова схема розширює послуги Хорватської служби зайнятості (HZZ), яка заохочує самозайнятість і передбачає грант у розмірі 6700 євро для людей, які повертаються з інших країн ЄС, щоб почати власний бізнес, а також гранти на відкриття бізнесу в сільській місцевості.

У розмові з журналістами Пленкович сказав, що демографічне відновлення є ключовою темою для Хорватії через старіння населення та негативні демографічні тенденції останніх 70 років.

Подібна схема передбачається і для міграції всередині Хорватії, враховуючи нинішню тенденцію переїзду людей із сільської місцевості в міські райони, де вони часто живуть у менших житлових одиницях, внаслідок чого вони, як правило, мають менше дітей.

"Це дає шанс тим, хто нещодавно виїхав до іншої країни-члена ЄС, знайти мотивацію, нішу та бажання повернутися. Хтось захоче, хтось ні. Уряд тут, щоб надати можливість", – сказав Пленкович.

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