Хорватия предложит до 26 000 евро за возвращение экспатам, желающим начать бизнес

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что хорваты, которые решат вернуться из других стран ЕС и начать собственный бизнес дома, получат гранты до 200 000 кун (26 000 евро) в рамках новой схемы "Я выбираю Хорватию".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

За последние семь лет около 350 000 человек, в основном молодых и многие с детьми, покинули Хорватию, поскольку для них открылся рынок труда в других странах ЕС. Население сократилось до 3,8 миллиона по сравнению с 4,5 миллиона 30 лет назад.

Новая схема расширяет услуги Хорватской службы занятости (HZZ), которая поощряет самозанятость и предусматривает грант в размере 6700 евро для людей, возвращающихся из других стран ЕС, чтобы начать свой бизнес, а также гранты на открытие бизнеса в сельской местности.

В разговоре с журналистами Пленкович сказал, что демографическое обновление является ключевой темой для Хорватии из-за старения населения и негативных демографических тенденций последних 70 лет.

Подобная схема предусматривается и для миграции внутри Хорватии, учитывая нынешнюю тенденцию переезда людей из сельской местности в городские районы, где часто живут в меньших квартирах, в результате чего они, как правило, имеют меньше детей.

"Это дает шанс тем, кто недавно выехал в другую страну-член ЕС, найти мотивацию, нишу и желание вернуться. Кто-то захочет, кто-то нет. Правительство здесь, чтобы предоставить возможность", - сказал Пленкович.

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