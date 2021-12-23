Столтенберг заперечив Путіну: НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спростував заяви російської влади, що Альянс будь-коли давав обіцянку не розширюватися, зокрема на Схід.

Про це він сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом альянсу. По-друге, є документи, що стосуються 70-х і 90-х років - Гельсінський Заключний акт, Паризька хартія, установчий акт Росія-НАТО та багато інших договорів, - які ясно дають зрозуміти, що країни мають право обирати свій власний шлях". - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що це є основним принципом європейської безпеки, під яким підписалася і Росія.

"І союзники категорично заперечують, що будь-коли обіцяли щось подібне. Сам колишній президент Горбачов сказав, що тема розширення НАТО ніколи не порушувалася до возз'єднання Німеччини", - додав Столтенберг.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

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