Кремль опублікував вимоги "гарантій безпеки" до НАТО із пропозицією не приймати Україну

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Про це пише "Європейська правда".

Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

В одному з пунктів вказується, що "учасники підтверджують, що не розглядають один одного як противників", а для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій застосовують механізми термінових консультацій на дво- та багатосторонній основі, включаючи Раду Росія-НАТО.

Напередодні у Кремлі заявили, що вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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