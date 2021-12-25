Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський обговорив з американськими законодавцями ситуацію на кордоні з РФ

Субота, 25 грудня 2021, 12:03

Президент  Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента, передає "Європейська правда".

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на сході України та поблизу її кордонів з РФ.

Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – Нормандського, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу.

"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – заявив Зеленський.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу "Північний потік – 2". Було відзначено ризики цього геополітичного проєкту, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський США
powered by lun.ua

Статті

Міністерство пошти і справ: як Зеленський дав МЗС найвищу владу та чому це не запрацює

Добрі наміри МЗС вилилися у юридично безглуздий указ Зеленського, що лише додає ризиків та проблем, аж до загрози диктатури...
25 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди