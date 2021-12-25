Зеленський обговорив з американськими законодавцями ситуацію на кордоні з РФ

Президент Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента, передає "Європейська правда".

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на сході України та поблизу її кордонів з РФ.

Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – Нормандського, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу.

"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", – заявив Зеленський.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу "Північний потік – 2". Було відзначено ризики цього геополітичного проєкту, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.

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