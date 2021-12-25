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Зеленский обсудил с американскими законодателями ситуацию на границе с РФ

Суббота, 25 декабря 2021, 12:03

Президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает "Европейская правда".

Участники встречи обсудили ситуацию на востоке Украины и вблизи ее границ с РФ.

Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса.

"Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны в Донбассе", – заявил Зеленский.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечалось, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.

"Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО", – отметил Зеленский.

Во время встречи особо обсудили проблематику газопровода "Северный поток – 2". Были отмечены риски этого геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента.

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Зеленский США
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