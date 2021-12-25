Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї

Колишній уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні 9 днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь на 4,91 млрд євро - більше, ніж за 9 попередніх місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В результаті Німеччина за 2021 рік видала дозволи на експорт зброї на рекордну суму 9,04 млрд євро.

Більшість призначених для експорту озброєнь має отримати Єгипет, який критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Він із великим відривом випереджає інші країни у списку замовників німецької зброї.

З даних Мінекономіки випливає, що до зміни уряду в Німеччині для Єгипту було схвалено експорт озброєнь на 4,34 млрд євро. Тим часом, у попередній відповіді відомства значилося, що на 29 листопада Єгипту має бути поставлено зброї лише на 0,18 млрд євро. Це означає, що лише за останні дев'ять днів перебування при владі уряд Меркель схвалив експорт озброєнь Єгипту на понад 4 млрд євро.

Примітно, що в цей час уряд Меркель мав лише статус тимчасового. Зазвичай у цей період уряд вже не ухвалює серйозних політичних рішень.

Декілька днів тому стало відомо, що незадовго до передачі влади 8 грудня тодішній уряд ФРН на чолі з Меркель і віцеканцлером - нинішнім главою уряду - Олафом Шольцем схвалив продаж трьох бойових кораблів та 16 зенітно-ракетних комплексів. Тепер уже колишній міністр економіки Петер Альтмаєр поінформував Бундестаг про прийняте рішення лише за день до обрання Шольца на посаду федерального канцлера, але при цьому він не повідомив, на яку саме суму схвалено експорт озброєнь.

Нагадаємо, Україна звинувачувала Німеччину у блокуванні закупівлі зброї через механізми НАТО.

Німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Читайте також: Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди