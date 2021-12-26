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Посольство США у 30-ту річницю визнання незалежності України: відносини міцні як ніколи

Неділя, 26 грудня 2021, 11:01

Посольство Сполучених Штатів у 30-ту річницю офіційного визнання незалежності та суверенітету України заявило, що відносини між країнами зараз міцні як ніколи.

Про це йдеться у заяві дипмісії на сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться у повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на сході України та поблизу її кордонів з РФ.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

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