Біля грецького Криту зафіксували два сильні землетруси і десятки афтершоків

Ввечері 26 грудня у морі на схід від грецького острова Крит зафіксували землетрус магнітудою 5,2, а за три години - ще один, магнітудою 5,4.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Перший землетрус зафіксували близько 18:00, другий - за хвилину до 21:00, епіцентр знаходився приблизно за 25 км на північний захід від першого.

Одразу після цього землетрусу стався афтершок магнітудою 4,2.

Мер невеликого острова Кассос, який розташований найближче до епіцентру - за близько 50 км, розповів, що повідомлень про руйнування не надходило.

Протягом ночі між Критом і Кассосом зафіксували ще серію афтершоків, в основному магнітудою 3 і більше. Деякі з них теж відчули на Криті.

Нагадаємо, 18 грудня також повідомляли про землетрус магнітудою 5,4 в морі між Пелопоннесом і Критом, поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

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