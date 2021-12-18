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Південь Греції сколихнув потужний землетрус

Субота, 18 грудня 2021, 10:40

У суботу в південній частині Греції стався потужний землетрус, не повідомляється про пошкодження або постраждалих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Підземний поштовх магнітудою 5,4 на глибині майже 58 км стався о 07:16 за місцевим часом в морі між Пелопоннесом і островом Крит, повідомляє Афінський геодинамічний інститут.

Поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

Це тривало "близько п’яти секунд, досить сильно навіть у підвалі будівлі", написав один свідок у місті Ханья на Криті на дошці свідчень Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Пожежна служба Греції заявила, що не має повідомлень про руйнування.

"Через значну глибину поштовхи відчувалися на більш широкій території", – сказав грецькій державній телекомпанії ERT Ефтіміос Леккас, голова грецької організації з антисейсмічного планування.

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Греція
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