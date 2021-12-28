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Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 млн кубів газу за три місяці

Вівторок, 28 грудня 2021, 14:58

У перші три місяці нового року з України в Угорщину можна очікувати на реверсну поставку 700 млн кубометрів газу.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 27 грудня після телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

"Виходячи з технічної угоди операторів, у перші три місяці 2022 року може бути досягнуто максимальні обсяги транспортування газу з Угорщини до України. Це дасть можливість на комерційній основі прокачати в загальному близько 700 мільйонів кубометрів газу в період з січня по березень", - написав Сійярто у Facebook.

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Він додав, що міністри у розмові підтвердили взаємний намір покращити двосторонні відносини у наступному році.

Нагадаємо, оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ в грудні уклали угоду щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

Поки угода укладена на тестові три місяці. За цей час українська сторона планує з угорськими колегами погодити та налаштували всі технічні й операційні процеси, щоб продовжити  її дію з квітня 2022 року та надалі збільшувати гарантовані потужності по цьому напрямку.

Нагадаємо, у вересні Угорщина попри критику України підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією.

У відповідь Україна скасувала заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

З 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну.

Читайте більше у статті: "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ

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