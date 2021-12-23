Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності постачання газу

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

Про це повідомив генеральний директор компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон, пише "Європейська правда".

Макогон відзначив, що угода дозволить створити для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-термінала на острові Крк у Хорватії. Раніше Оператор ГТС України повідомляв, що працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною.

Читайте також Що стоїть за газовим контрактом Угорщини та "Газпрому"?

За словами Макогона, угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу з Угорщини до України. "Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, що є найбільшим споживачем газу", - пояснив Макогон у Facebook.

Поки угода укладається на тестові три місяці. За цей час українська сторона планує з угорськими колегами погодити та налаштували всі технічні й операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 року та надалі збільшувати гарантовані потужності по цьому напрямку.

Завдяки угоді разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн куб. м) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, у вересні Угорщина попри критику України підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією.

У відповідь Україна скасувала заплановану зустріч міжурядової комісії в Будапешті.

З 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну.

Читайте більше у статті: "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди