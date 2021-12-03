Грузія планує розширювати ковід-сертифікати на громадський транспорт

Грузія, за прикладом низки інших країн, планує розширити вимогу ковід-сертифікатів як перепустки також для користування громадським транспортом, але поки ця ідея на етапі обговорення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Міністерка охорони здоров’я Катерина Тікарадзе розповіла, що в уряді мають плани розширити вимогу ковід-сертифікатів і на громадський транспорт та на даному етапі обговорюють, як зробити це так, щоб вимога була реалістичною, а її дотримання контролювалося.

"Правила не можна запроваджувати суто задля наявності правила. Важливо, щоб це можливо було виконувати", - зазначила міністерка охорони здоров’я.

З 1 грудня Грузія приєдналась до країн, які дозволяють допуск у низку закладів, як ресторани, кінотеатри, концертні зали, готелі, курорти тощо, лише за наявності ковід-сертифіката, що посвідчує повний курс щеплення, перенесену хворобу або негативний тест на коронавірус.

Грузія - одна з небагатьох країн європейського регіону, які через епідемію коронавірусу неодноразово повністю зупиняли громадський транспорт у найбільших містах.

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