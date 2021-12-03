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Грузия планирует расширять ковид-сертификаты на общественный транспорт

Пятница, 3 декабря 2021, 10:37

Грузия, по примеру ряда других стран, планирует расширить требование ковид-сертификатов как пропуска также для использования общественного транспорта, но пока эта идея - на этапе обсуждения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе рассказала, что у правительства есть планы расширить требование ковид-сертификатов и на общественный транспорт, и на данном этапе обсуждают, как сделать это так, чтобы требование было реалистичным, а его соблюдение контролировалось.

"Правила нельзя вводить чисто для наличия правила. Важно, чтобы это можно было выполнять", - отметила министерша здравоохранения.

С 1 декабря Грузия присоединилась к странам, разрешающим допуск в ряд заведений, такие как рестораны, кинотеатры, концертные залы, отели, курорты и т.д., исключительно при наличии ковид-сертификата, удостоверяющего полный курс прививки, перенесенную болезнь или отрицательный тест на коронавирус.

Грузия – одна из немногих стран европейского региона, которые из-за эпидемии коронавируса неоднократно полностью останавливали общественный транспорт в крупнейших городах.

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