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Укр / Рус

Поляки виступають за військову підтримку України у разі нападу РФ - опитування

Неділя, 5 грудня 2021, 16:47

Більшість поляків вважають, що у разі нападу Росії на Україну НАТО має надати військову підтримку Києву.

Про це свідчать дані опитування SW Research  для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

61,9% поляків на запитання про необхідність військової підтримки НАТО для України відповіли ствердно.

13% опитаних проти, щоб НАТО допомагав Україні військовим чином.

25,1% респондентів не мають певної думки з цього приводу.

"Надання військової підтримки підтримують 7 із 10 респондентів віком від 35 до 49 років та майже 2/3 опитаних (65%) з доходом у розмірі 1001 – 2000 злотих. Військову допомогу Україні на випадок російської агресії підтримують 2 з 3 осіб у містах із населенням 100 тис. до 199 тис мешканців. Цю ідею набагато негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%)", – коментує Пшемислав Весоловський, президент правління SW Research.

Опитування проводилося 30 листопада і 1 грудня серед 800 респондентів.

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