Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Поляки выступают за военную поддержку Украины в случае нападения РФ - опрос

Воскресенье, 5 декабря 2021, 16:47

Большинство поляков считают, что в случае нападения России на Украину НАТО должен предоставить военную поддержку Киеву.

Об этом свидетельствуют данные опроса SW Research для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

61,9% поляков на вопрос о необходимости военной поддержки НАТО для Украины ответили утвердительно.

13% опрошенных против, чтобы в НАТО помогали Украине военным образом.

25,1% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.

"Оказание военной поддержки поддерживают 7 из 10 респондентов в возрасте от 35 до 49 лет и почти 2/3 опрошенных (65%) с доходом в размере 1001 – 2000 злотых. Военную помощь Украине в случае российской агрессии поддерживают 2 из 3 человек в городах с населением 100 тыс. до 199 тыс. жителей. Эту идею гораздо отрицательнее оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%)", – комментирует Пшемислав Весоловский, президент правления SW Research.

Опрос проводился 30 ноября и 1 декабря среди 800 респондентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Опросы
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда