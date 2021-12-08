У Словаччині на допомогу медикам у ковідних лікарнях залучили військових

Майже 600 військових на даний час залучені для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу, з них більшість - у коронавірусних госпіталях.

Як повідомляє Aktuality, про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

За його словами, 400 із загалом 595 військових залучені у лікарнях, 150 - у регіональних закладах охорони здоров’я і решта допомагають правоохоронцям.

"Ми зараз фокусуємося на лікарнях, тому що там найбільша потреба. Але не є проблемою збільшити чисельність військовослужбовців, які залучені на допомогу поліції", - зазначив міністр.

Раніше повідомляли, що у рамках такої допомоги будуть залучати медичний персонал Збройних сил та немедичних фахівців, які пройшли відповідну підготовку, для медичної та організаційної допомоги.

Минулого тижня Словаччина з населенням 5,4 млн, зареєструвала новий максимум заражень - понад 15 тисяч за добу.

Загалом у Словаччині повністю вакциновані від коронавірусу 46% дорослого населення. Це суттєво менше, ніж у більшості інших країн ЄС, але дещо більше, ніж у Румунії та Болгарії, які мають найнижчі показники вакцинації.

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