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В Словакии для помощи медикам в ковидных больницах привлекли военных

Среда, 8 декабря 2021, 13:47

Около 600 военных в настоящее время привлечены для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, из них большинство – в коронавирусных госпиталях.

Как сообщает Aktuality, об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

По его словам, 400 с общей сложностью 595 военных привлечены в больницах, 150 - в региональных учреждениях здравоохранения и остальные помогают правоохранителям.

"Мы сейчас фокусируемся на больницах, потому что там наибольшая потребность. Но не проблема увеличить численность военнослужащих, которые привлечены на помощь полиции", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках такой помощи будут привлекать медицинский персонал Вооруженных сил и прошедших соответствующую подготовку немедицинских специалистов для медицинской и организационной помощи.

На прошлой неделе Словакия с населением 5,4 млн зарегистрировала новый максимум заражений - более 15 тысяч в сутки.

В целом в Словакии полностью вакцинировано от коронавируса 46% взрослого населения. Это значительно меньше, чем в большинстве других стран ЕС, но несколько больше, чем в Румынии и Болгарии, которые имеют самые низкие показатели вакцинации.

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Коронавирус Словакия
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