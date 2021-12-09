Чим українська ГТС краща для ЄС за російські газопроводи

Боротьба навколо запуску "Північного потоку-2" триває.

Про те, як Україна протидіє сертифікації російського газопроводу, читайте в колонці директорки з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольги Бєлькової Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС.

Процес сертифікації російського газопроводу, пише Ольга Бєлькова, стане екзаменом для ЄС. Він має показати дієвість законодавства, на якому побудована європейська спільнота.

Вона нагадує, що усі країни ЄС керуються принципом енергетичної солідарності згідно з Договором про функціонування ЄС (ст. 122 і 194). На погляд Оператору ГТС України, принцип енергетичної солідарності вимагає, щоб компетентні органи Німеччини взяли до уваги фактор безпеки постачання також для інших країн-членів ЄС, які виступають проти сертифікації Nord Stream-2 AG.

Роль України, як унікального гаранта безпеки постачання газу в ЄС, зазначає експертка, підтверджує не один приклад. Наприклад, нещодавно, 1 листопада, стався вибух на Трансбалканському газопроводі в Болгарії (на ділянці газогону Ветрино – Граброво).

Угорщина припинила отримувати необхідні обсяги газу через Болгарію і Сербію, але вони змогли збалансувати свою систему через Україну. Трейдери із цієї країни оперативно змогли збільшити експорт з українських підземних сховищ до Угорщини. Фактично Україна, резюмує Бєлькова, стала для них своєрідним бекапом через аварію.

Тож, принцип енергетичної солідарності, вважає експертка, зобов’язує компетентні органи Німеччини забезпечити ефективну та невикривлену конкуренцію у сфері постачання газу для імплементації та виконання законодавства Європейського співтовариства у сфері мережевого енергопостачання.

Вона нагадує, що у Договорі про функціонування ЄС, зокрема, йдеться про те, що політика Союзу в галузі енергетики в дусі солідарності між державами-членами повинна забезпечити функціонування енергоринку та безпеку енергопостачання, сприяти енергоефективності, енергозбереженню та розвитку нових та відновлюваних видів енергії, а також сприяти сполученню енергетичних мереж (ст. 194).

Тому нова німецька коаліція, впевнена Ольга Бєлькова, має унікальну можливість захистити регіональну стабільність і вчинити відповідно до принципів солідарності ЄС.

Вона додає, що "Північний потік-2" не збільшить потужності, але він точно зменшить альтернативні можливості доставки та позбавить ринок гнучкості.

За її словами, саме ці аргументи і буде використовувати Оператор ГТС для доведення позиції України.

Більше про протидію проєкту, який загрожує безпеці поставок газу до Європи, читайте в колонці Ольги Бєлькової Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС.