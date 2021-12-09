Чем украинская ГТС лучше для ЕС, чем российские газопроводы

Борьба вокруг запуска "Северного потока-2" продолжается.

О том, как Украина противодействует сертификации российского газопровода, читайте в колонке директора по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольги Бельковой Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" должен учесть ЕС.

Процесс сертификации российского газопровода, пишет Ольга Белькова, станет экзаменом для ЕС. Он должен показать действенность законодательства, на котором построено европейское сообщество.

Она напоминает, что все страны ЕС руководствуются принципом энергетической солидарности согласно Договору о функционировании ЕС (ст. 122 и 194). По мнению Оператора ГТС Украины, принцип энергетической солидарности требует, чтобы компетентные органы Германии учли фактор безопасности поставки также для других стран-членов ЕС, выступающих против сертификации Nord Stream-2 AG.

Роль Украины как уникального гаранта безопасности поставки газа в ЕС, отмечает эксперт, подтверждает не один пример. Так, недавно, 1 ноября, произошел взрыв на Трансбалканском газопроводе в Болгарии (на участке газопровода Ветрино – Граброво).

Венгрия перестала получать необходимые объемы газа через Болгарию и Сербию, но они смогли сбалансировать свою систему через Украину. Трейдеры из этой страны оперативно смогли увеличить экспорт из украинских подземных хранилищ в Венгрию. Фактически Украина, резюмирует Белькова, стала для них своеобразным бекапом из-за аварии.

Поэтому принцип энергетической солидарности, считает эксперт, обязывает компетентные органы Германии обеспечить эффективную и неискаженную конкуренцию в сфере поставок газа для имплементации и выполнения законодательства Европейского сообщества в сфере сетевого энергоснабжения.

Она напоминает, что в Договоре о функционировании ЕС, в частности, говорится, что политика Союза в области энергетики в духе солидарности между государствами-членами должна обеспечить функционирование энергорынка и безопасность энергоснабжения, способствовать энергоэффективности, энергосбережению и развитию новых и возобновляемых видов энергии, а также способствовать соединению энергетических сетей (ст. 194).

Поэтому новая немецкая коалиция, уверена Ольга Белькова, имеет уникальную возможность защитить региональную стабильность и поступить в соответствии с принципами солидарности ЕС.

Она добавляет, что "Северный поток-2" не увеличит мощности, но он точно снизит альтернативные возможности доставки и лишит рынок гибкости.

По ее словам, именно эти аргументы и будут использовать Оператор ГТС для доказывания позиции Украины.

Больше о противодействии проекту, угрожающему безопасности поставок газа в Европу, читайте в колонке Ольги Бельковой Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" должен учесть ЕС.