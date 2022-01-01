У Єврокомісії запропонували вважати "зеленими" ядерну енергетику та газ за певних умов - ЗМІ

Єврокомісія запропонувала за певних умов вважати ядерну енергетику та природний газ "зеленими" джерелами енергії в контексті фінансування проєктів, які мають допомагати боротися зі зміною клімату.

Про це повідомляє AFP з посиланням на декілька своїх джерел, пише "Європейська правда".

Пропозиція фігурує у проєкті, який був надісланий країнам-членам під кінець доби 31 грудня. Наскільки відомо, такий підхід лобіюють Франція з її розвиненою атомною енергетикою та країни Центрально-Східної Європи, зокрема Польща і Чехія, у яких проблема з залежністю від ТЕС, що працюють на вугіллі.

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Група країн на чолі з Німеччиною, водночас, виступає проти такого визнання для атомної енергетики. Проте є загальне розуміння з приводу того, що такі "зелені" види енергії, як сонячна й вітрова, мають свої недоліки і їхня доступність залежить від погодних чинників, на які не можна вплинути.

У пропозиції є певні обмеження - так, АЕС в такому випадку повинні отримати дозволи на побудову до 2045 року, а якщо йдеться про реновацію діючих станцій - це можливо для проєктів до 2040 року. Крім того, вимагаються певні гарантії щодо поводження з відходами і виведення станцій з експлуатації, коли для цього настане час.

Для природного газу, "джерела енергії на перехідний період", інвестиції пропонують визнавати "сталими" лише для станцій, які викидають мінімальні об’єми вуглекислого газу, що експерти називають нереалістичними за існуючих технологій - 100 г на кВт/год, і для станцій, які отримають дозвіл на будівництво до кінця 2030 - 270 г на кВт/год, за умови, що вони мають замінити ще більш забруднюючу інфраструктуру і що потрібні обсяги енергії не вийде отримати з відновлюваних джерел.

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У Німеччині вже розкритикували документ, пише Spiegel. Міністр екології від "Зелених" Штеффі Лемке заявила, що вважає включення АЕС до проєктів сталого розвитку абсолютно хибним підходом, тому що кожна атомна станція потенційно небезпечна і продукує радіоактивні відходи.

Співлідер "Зелених", міністр економіки Роберт Габек заявив, що це розмиває поняття про проєкти сталого розвитку.

Як повідомлялося, Німеччина анонсувала закриття майже половини своїх ядерних потужностей до кінця 2021 року, попри енергетичну кризу. Залишить діючими планували лише три атомні електростанції, які будуть виведені з мережі до кінця 2022 року.

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